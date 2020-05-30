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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı’dan Turizm hamlesi

İHA

Vali Masatlı’dan Turizm hamlesi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Ardahan’ın Hayvancılık, Tarım ve Turizm olmak üzere 3 sacayağı üzerine kurulması gerektiğini belirterek “Bu üç unsuru çok önemsiyoruz, Bunlara yapacağımız yatırımlarla büyük sonuçlar alabiliriz, Ardahan’da özellikle Yaz ve Kış Turizmi, tarım hayvancılık üzerine çok önemli projeler hazırlıyoruz. Ardahan’ın turizmini gün yüzüne çıkartacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her ilde bir Millet Bahçesi Projesi kapsamında Ardahan ziyaretinde sözünü verdiği Millet Bahçesi Projesi çalışmalarının başlaması ardından bir müjde de Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'dan geldi. Vali Masatlı, Ardahan Kalesinin Turizme kazandırılması ve destinasyon projesinin yapım çalışmalarının başladığını müjdeledi.
Ardahan Valiliği tarafından hazırlanarak Serhat Kalkınma Ajansına sunulan ve destek alan “Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi” için tanıtım ve protokol imza töreni düzenlendi.
Ardahan Valisi ve Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Masatlı, projenin tanıtım ve imza töreninde yaptığı açıklamada, Ardahan Kalesi’nin restoresi ve kale içinde yöresel kültürümüzün tanıtımı, teşiri ve ekonomiye kazandırılması noktasında kültürturizm stantları, sosyal tesis, kafeterya gibi alanlar oluşturularak kalenin çok amaçlı sosyal faaliyetlere uygun hale getirileceğini söyledi.
Vali Masatlı Konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiyemizde turizm sektörü incelendiğinde önemi gittikçe artan ve en hızlı büyüyen ekonomik faaliyet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Küreleşme süreci ile birlikte gelişen teknoloji ve ulaşım olanakları turizm sektörüne yeni bir ivme kazandırmıştır. Ülkemizin turizm hareketliliği incelendiğinde dünyada ki en popüler 10 turizm destinasyonundan biri olduğu göze çarpar. Yine veriler incelendiğinde ülkemize gelen turist sayısı dünyada 6’ncı sıradayken turizm geliri olarak 12’nci sırada yer almaktadır. Ülkemizin, Türkiye Turizm 2023 Stratejisinde ise 2023 yılına kadar ülkemize gelen turist sayısı ve geliri ile birlikte Dünya’daki ilk beş ülke arasında yer alması hedeflendiği belirtilmektedir. Dolayısıyla İlimizin tarihi ve kültürel mirası olan ve aynı zamanda ilimizin simgesi haline gelen 1544 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan tarihi Ardahan Kalesinin turizme kazandırılması ile turizmde çeşitliliğinin artırılması ve bu alanda azda olsa bir farkındalık oluşturma amacındayız. İlimizin simgesi olan Ardahan Kalemizin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projemiz ile kale içinde Bakanlığımız tarafından uygulamasına izin verilen binaların tadilat, restoresi, aydınlatması ve çevre düzenlemesi ile farkındalık oluşturularak turizme kazandırılması amaçlanıyor."
Vali Masatlı ayrıca, yapılan bu çalışmalarda desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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