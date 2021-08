Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor Ardahan’da karga ile iki arkadaşın dostluğu görenleri şaşırtıyor

Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor

Ardahan’ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor. Karga ile iki arkadaşın dostluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu. İki arkadaş her gün elleriyle kargayı besliyor. İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Karga, Atalay ve Daş’ın bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Coşar Efe Atalay, “Acıktıkça yanımıza gelen karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 56 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerede bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik bize alıştı” diye konuştu.

