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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir, Kavılca buğdayı etkinliğine katıldı

İHA

Başkan Demir, Kavılca buğdayı etkinliğine katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hanak ilçesinde düzenlenen Ata tohumu Kavılca Buğdayı Etkinliğine katıldı. STK Başkanlarının da yer aldığı etkinlikte Başkan Demir, köy fırınında kadınların pişirdiği ekmekten tattı, akabinde tarlada tohum serpti.
Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya’nın düzenlediği etkinlik bağlamında gerçekleştirilen panelde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenileme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Türkiye'de tarımın önemini; CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt ise tarım politikalarında sorun ve çözüm önerilerini anlattı.
Yöresel peynir üreticisi İlhan Koçulunun da bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı panelin ardından Başkan Demir, İBB Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın’a plaket verdi. Köy fırınında kadınların elinden çıkan ekmeklerin tadına bakan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ata tohumu olan Kavılca Buğdayını toprakla buluşturduktan sonra da ilçeden ayrıldı.

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