Sihirbazlık gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri gösterisi için hazırlık yaptığı sırada 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Peki, Aref Ghafouri kimdir? Aref Ghafouri kaç yaşında? İşte Aref Ghafouri'nin hayat hikayesi...

AREF GHAFOURİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 (28 yaş) tarihinde İran'ın Urmiye ilçesinde dünyaya geldi. Aref henüz küçük yaşlardayken amcasının ona gösteri yapmak için bir ampulü kırıp yemesini illüzyona başlamasındaki etken olarak açıklamıştır.

İllüzyon gösterileri yapan Aref, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katılmış, burada yaptığı gösterilerle dikkatleri üzerine çekmiştir. Kısa sürede üne kavuşan Aref, 2011 Merlin Ödülleri'nde "Dünyadaki En Ekstrem Sihirbazı" ödülünü almıştır. İran asıllı olan Aref, Türkiye'ye eğitim amacıyla gelmiş daha sonra Türk vatandaşlığı almıştır.