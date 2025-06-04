Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2025? 5 Haziran Perşembe arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, saat kaça kadar açık, EFT-Havale yapılır mı?

        Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

        Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içi olması nedeniyle arefe günü bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, şubelere gitmeden önce bankaların saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda ''Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Para çekmek veya göndermek isteyenler ise havale ve EFT saatlerini araştırıyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı? İşte, arife günü banka çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, şubelere gitmeden önce bayram öncesi olan arefe gününde bankaların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte, Kurban Bayramı arife günü banka çalışma saatleri 2025…

        2

        5 HAZİRAN 2025 AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar kapalı olacak.

        Buna göre, bankalar 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek.

        3

        BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, özel ve devlet bankaları, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor.

        Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar, 6-9 Haziran tarihlerinde hizmet vermeyecek.

        4

        BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayacak olup 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.

        Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran 2025 tarihinde dönülecek. Buna göre bankalar, 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        5

        BAYRAMDA EFT HESABA GEÇER Mİ?

        EFT farklı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez.

        Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Kurban Bayramı sona erdikten sonra 10 Haziran Salı günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.

        6

        BAYRAMDA HAVALE YAPILIR MI?

        Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.

        7

        BAYRAMDA FAST HESABA GEÇER Mİ?

        FAST ile farklı bankalar üzerinden resmi ve dini bayramlarda para transferleri 7-24 gerçekleştirilebilir. Kurban Bayramı’nda para transferi yapacaklar, FAST ile anında para transferi yapabilirler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor