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Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bayrama sayılı günler kala Kurban Bayramı'nda ve arefe günü bankaların çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Havale ve EFT işlemi yapacak olanlar işlemlerinin durumunu merak ediyor. İşte, arefe günü ve bayramda bankaların durumu...

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  • Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale hesaba geçer mi?

    Kurban Bayramı ve arefe gününe çok kısa bir süre kala bankaların çalışma durumu gündeme geldi. Arefe günü ve bayramda bankaların çalışıp çalışmadığı merak edilirken EFT ve havalelerin durumu da sorgulanıyor. Bayramın ilk gününün 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte "Arefe günü ve bayramda banaklar açık mı, tatil mi ve EFT gider mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte, bayram bankaların çalışma durumu...
  • Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale hesaba geçer mi?

    AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

    Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 8 Temmuz öğle sonu tatil olduğu için bankalar 8 Temmuz'da yarım gün hizmet verecek.
  • Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale hesaba geçer mi?

    BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

    Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı olacak.
  • Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale hesaba geçer mi?

    BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

    Kurban Bayramı resmi tatili 2022 yılında 9 gün olduğu için, EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.
  • Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü 8 Temmuz yarın bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale hesaba geçer mi?

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    2022 yılı Kurban Bayramı tatili, arefe günü yarım gün ile birleşerek toplamda 9,5 gün oldu.

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