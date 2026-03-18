        Arefe Günü borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mart Arefe Günü borsada işlem var mı?

        Arefe Günü borsanın çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki Arefe Günü borsa açık mı? 19 Mart Arefe Günü borsada işlem var mı, saat kaça kadar açık?

        Giriş: 18.03.2026 - 19:26
        Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlıyor. Bayram arifesinde Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar, işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günleri öncesinde arife için araştırmalar hız kazandı. Peki Arefe Günü borsa açık mı, kapalı mı, yarım gün mü?

        AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        Borsa İstanbul; 19 Mart Perşembe Arefe Günü yarım gün tatil sayıldığından dolayı saat 13:00'e kadar açık olacak.

        AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; arefe günü yarım gün resmi tatildir.

        Kamu Kurumları: Öğleden sonra (saat 13:00 itibarıyla) tatil başlar.

        Bankalar ve Borsalar: Öğlene kadar hizmet verir, öğleden sonra işlem yapılmaz.

        Özel Sektör: İş sözleşmesine bağlı olarak değişmekle birlikte, yasal olarak öğleden sonra yapılan çalışmalar "fazla mesai" statüsünde değerlendirilir.

        BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

        Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle BİST Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacağından hizmet veremeyecek.

