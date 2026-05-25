        Arefe günü Borsa açık mı, kapalı mı olacak? 26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı arefe borsa kaça kadar çalışıyor ve ne zaman kapanacak?

        Kurban Bayramı ile yatırımcıların gündeminde "Arefe günü Borsa açık mı?" sorusu yer almaya başladı. Resmi tatil takvimi kapsamında işlem planlarını yapmak isteyen kişiler, Borsa İstanbul'un arefe günü hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Özellikle hisse senedi, vadeli işlem ve yatırım fonu işlemleri yapan yatırımcılar için bayram öncesi seans saatleri büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı arefe günü Borsa İstanbul açık mı, işlemler kaça kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 23:49 Güncelleme:
        En çok araştırılan konular arasında Borsa İstanbul’un çalışma saatleri yer alıyor. Arefe gününde resmi kurumlar ve piyasaların mesai düzeni merak edilirken, özellikle borsada işlem yapan vatandaşlar "Borsa arefe günü erken kapanacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesi alım-satım işlemlerini tamamlamak isteyen yatırımcılar için BIST’in seans saatleri kritik önem taşıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı arefe günü Borsa açık mı, saat kaçta kapanacak? İşte merak edilenler…

        26 MAYIS BORSA AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

        Kurban Bayramı arefesi nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul’da yarım gün işlem yapılacak. Seanslar saat 13.00 itibarıyla sona erecek ve piyasalar günün ikinci yarısında kapalı olacak.

        Arefe günü nedeniyle takas tarihlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre:

        - 26 Mayıs 2026 Salı günü takas işlemi gerçekleştirilmeyecek.

        - 22 Mayıs 2026 Cuma günü yapılan işlemlerin takası, bayram tatili sonrası 1 Haziran 2026 Pazartesi tarihinde tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
