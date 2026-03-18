        Arefe günü eczaneler açık mı? 19 Mart Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

        Arefe günü eczaneler açık mı? 19 Mart Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

        Ramazan Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Mart 2026 yani arefe günü, eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için eczanelerin çalışma durumu netlik kazandı. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı? 19 Mart eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayramda eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Özellikle eczaneler en çok aratılanlar arasında. Peki, 19 Mart'ta eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışacak mı?

        AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

        Ramazan Bayramı öncesinde ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için eczanelerin çalışma durumu netlik kazandı. Eczaneler 19 Mart Arefe Günü saat 13.00'a kadar çalışacak. 13.00'dan sonra nöbetçi eczaneler görev yapacak.

        Yetkililer, vatandaşların yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczaneleri önceden kontrol etmelerini ve ilaç ihtiyaçlarını sabah saatlerinde karşılamalarını tavsiye ediyor. Ramazan Bayramı süresince ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

        NÖBETÇİ ECZANELERİ İL İLÇE OLARAK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

