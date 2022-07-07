AREFE GÜNÜ HASTANELER HASTA KABUL EDECEK Mİ?

Başta da beşirttiğimiz günü arefe günü yarım gün olduğu için saat 12.30'a kadar olan randevular için hastaneler hasta kabulü yapacak. Ancak yarın saat 12.30'dan Çarşamba günnüne kadar kamu hastaenlerinde acil servisler dışında hasta kabulü yapılmayacak. Acil servisler ise 7/24 çalışmaya devam edecekler.