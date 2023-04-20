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Ramazan Bayramı'nın müjdecisi Arefe gününü ibadetle geçirin! İşte Arefe günü ibadetleri

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar 20 Nisan Perşembe gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 20 Nisan arefe ile başlayan Ramazan Bayramı 21 ile 23 Nisan günleri arasında büyük bir coşkuyla kutlanacak. 11 ayın sultanı Ramazan'ın son günü olan arefe günü ibadetlerle geçirilecek. İşte 2023 Ramazan Bayramı'nın müjdecisi Arefe günü ibadetleri, duası, namazı ve zikirleri...

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  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    On bir ayın sultanında oruç ve teravih ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, arefe günü ve Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan Arefe gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar sorgulanıyor. Hz. Muhammed, en hayırlı ve kabulü şayan olan duanın, Arefe günü yapılan dua olduğunu hadisinde bildirmiştir. İşte 2023 Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar...
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Arefe günü içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

    İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

    "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

    İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

    "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."

    Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

    "Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh" İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

    'Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLİR?

    Arefe günü, İslam dininde özellikle Ramazan ve Kurban bayramları öncesindeki son günü ifade etmektedir. Bu gün, bayram günü öncesinde yapılan son hazırlıkların tamamlandığı ve bayramın ruhani atmosferine hazırlandığı bir gündür. Arefe günü yapılan her türlü hayır işi ve ibadet Allah'ın rızasını kazanmaya yardımcı olur. İslam dininde, Arefe günü ibadetleri olarak şunlar yapılabilir:
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Oruç tutmak: Ramazan bayramı öncesindeki son gün olan Arefe günü oruç tutmak sünnettir. Kurban bayramı öncesinde de oruç tutulabilir.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Namaz kılmak: Arefe günü, özellikle bayram namazlarının kılınacağı gün olduğu için, özellikle Cuma namazından sonra teravih namazı kılınabilir.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Sadaka vermek: Arefe günü, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek çok sevap kazandıran bir ibadettir.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Zikir ve dua etmek: Arefe günü, bol bol zikir ve dua etmek, Allah'ın rahmetini ve mağfiretini talep etmek önemlidir.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Gününü hayır işlerine adamak: Arefe günü, gününü hayır işleri yaparak geçirmek ve iyilik yapmak da sevap kazandıran bir ibadettir.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
  • AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023 | Arefe günü okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar ve çekilecek zikirler nelerdir? Arefe gününde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

    Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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