On bir ayın sultanında oruç ve teravih ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, arefe günü ve Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan Arefe gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar sorgulanıyor. Hz. Muhammed, en hayırlı ve kabulü şayan olan duanın, Arefe günü yapılan dua olduğunu hadisinde bildirmiştir. İşte 2023 Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar...