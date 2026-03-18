Arefe günü ilişkiye girmek günah mı?
Ramazan Bayramı öncesindeki son gün olan Arefe günü, merak edilen dini konuların başında geliyor. Özellikle "Arefe günü ilişkiye girmek günah mı?" sorusu, bayram öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dininde eşler arasındaki ilişkinin hükmüne dair detaylar ve Arefe gününe özel herhangi bir yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Arefe günü ilişkiye girmek günah mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı…
AREFE GÜNÜ İLİŞKİYE GİRMEK GÜNAH MI?
Arefe günü veya gecesinde eşler arasında cinsel ilişkiye girmek İslam dinine göre haram veya günah değildir; aksine mubahtır (helaldir). Nikahlı eşlerin mübarek gün ve gecelerde birbirlerini memnun etmelerinde bir sakınca yoktur, ancak Ramazan ayında oruçlu olunan gündüz vakti cinsel ilişki yasaktır.
DİYANETE GÖRE RAMAZAN GECELERİNDE CİNSEL İLİŞKİ CAİZ Mİ?
Oruç, imsak (fecr-i sadık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı." (Bakara, 2/187)