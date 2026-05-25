Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı?
Kurban Bayramı öncesinde gönderi yapmak isteyen vatandaşlar "Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo'nun 2026 arefe günü çalışma saatleri ve kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, "Arefe günü kargolar açık mı ve çalışıyor mu? Arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı?" İşte 2026 bayram öncesi Arefe günü kargoların çalışma durumu...
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil kapsamında yarım gün olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kargo firması sabah saatlerinden öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. Genel uygulamaya göre özel kargo şirketlerinin büyük bölümü saat 12.30 ile 13.00 arasında şubelerini kapatıyor.
PTT Kargo Arefe Günü Çalışıyor mu?
PTT Kargo arefe günü yarım gün hizmet verecek. PTT şubelerinin genel olarak saat 12.30’a kadar açık olması bekleniyor. Öğleden sonra ise resmi tatil nedeniyle işlemler durdurulacak.
Yurtiçi Kargo Kaçta Kapanacak?
Yurtiçi Kargo arefe günü sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Şubelerin yoğunluğa göre değişebilmekle birlikte çoğunlukla saat 13.00 civarında kapanması bekleniyor.
Aras Kargo Arefe Günü Açık mı?
Aras Kargo şubelerinin de arefe günü yarım gün mesai düzeniyle çalışması bekleniyor. Sabah saatlerinde kargo kabulü ve dağıtım işlemleri yapılırken öğleden sonra hizmet verilmeyecek.
MNG Kargo ve Sürat Kargo Çalışma Saatleri
MNG Kargo ile Sürat Kargo şubelerinin de diğer özel kargo firmaları gibi arefe günü öğle saatlerine kadar açık olması öngörülüyor. Bazı şubelerde dağıtım operasyonlarının kısa süreli devam edebileceği belirtilirken, müşteri kabul işlemlerinin çoğunlukla 12.30-13.00 arasında sona ermesi bekleniyor.
Bayramda Kargolar Dağıtım Yapacak mı?
Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte PTT ve özel kargo firmalarının büyük bölümünde dağıtım hizmetleri durdurulacak. Kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine bayram tatili sonrasında dönmesi bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gönderilerini arefe günü öğle saatlerinden önce teslim etmeleri öneriliyor.