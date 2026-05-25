        Arefe günü marketler açık mı, kapalı mı olacak? Bugün 26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros kaçta kapanacak?

        Arefe günü marketler açık mı, kapalı mı olacak? Kurban Bayramı arefe günü marketler hizmet verecek mi?

        Kurban Bayramı öncesi alışveriş hazırlıklarını tamamlamak isteyenler zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Bayram için bekleyiş sürerken "Arefe günü marketler açık mı, kaça kadar çalışıyor?" sorusu gündemi meşgul ederken, BİM, A101, ŞOK ve Migros'un kapanış saatleri belli oldu. İşte 2026 Kurban Bayramı arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 23:53 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı öncesinde marketlerin çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bayram hazırlıkları kapsamında temel ihtiyaçlarını son güne bırakanlar, “Arefe günü marketler açık mı ve çalışıyor mu? 2026 Kurban Bayramı arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros kaçta kapanıyor” sorularına yanıt arıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve marketlerin mevcut çalışma düzenleri doğrultusunda zincir marketlerin arefe gününde hizmet vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

        2

        AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

        Arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

        Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 26 Mayıs Salı arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

        3

        2026 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

        Geçtiğimiz bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK kapalıydı. Bayramın 2. ve 3. günü ise zincir marketler açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

        Bu durum göz önünde bulundurulduğunda BİM, A101 ve ŞOK’un bayramın 1. günü yani 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.

        28 - 29 - 30 Mayıs günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

        4

        BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

        Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

        BİM, A101, ŞOK ve Migros tarafından çalışma durumlarına ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

        5

        A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

        6

        BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

        7

        ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
