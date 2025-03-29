Arefe günü oruç tutulur mu? Arife (Arefe) günü oruç tutmanın fazileti nedir?
Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart tarihinde başlıyor. Bayram arefe günü bu yıl 29 Mart tarihine denk geliyor. Cumartesi günü arefe günü olması nedeniye oruç tutmak isteyen kişiler sadece arefe günü oruç tutup tutamayacağını merak ediyor. Peki Arefe günü oruç tutulur mu? Arife (Arefe) günü oruç tutmanın fazileti nedir?
Arefe Günü Ramazan Bayramı’ndan bir önceki gününde idrak ediliyor. Bu mübarek günde oruç tutmak isteyenler ise ''Arefe günü oruç tutulur mu, sevabı nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır. İşte Artefe günü oruç tutmanın fazileti
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır.
Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak farz kabul edilmektedir.
Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmanın zorunluluğu bulunmamaktadır. Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak kişinin isteğine bağlı olup faziletleri ise oldukça fazladır.
Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında fazlaca büyüktür. Yüce Allah oruç ile ilgili oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir.