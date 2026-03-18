19 Mart PTT çalışma saatleri: Arefe günü PTT açık mı?
Ramazan Bayramı öncesinde resmi işlemlerini son güne bırakan vatandaşlar, "Arefe günü postaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelen arefe gününde noter, banka ve kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanırken, postanelerin hizmet verip vermeyeceği de merak konusu oldu. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için arefe günü postanelerin mesai durumu araştırılıyor. İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek olan arefe günü, resmi tatil statüsünde olduğu için kamu kurumları öğleden sonra kapanıyor.
Bu kapsamda kargo firmalarının çalışma düzeni de şu şekilde şekilleniyor; PTT Kargo devlet kurumu olması sebebiyle Arefe günü saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise tüm PTT şubeleri bayram tatiline girecek.