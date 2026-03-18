Arefe Günü PTT Kargo açık mı, çalışıyor mu? Sürat Kargo, Aras kargo, Yurtiçi kargo kaça kadar açık?

PTT'LER AREFE GÜNÜ AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bayram arefesinde PTT şubeleri ve kargo birimleri yarım gün hizmet verecektir. Resmi tatil saat 13.00'te başlayacağı için, PTT şubeleri sabah saatlerinden öğleye kadar (yaklaşık 09.00–12.30 arası) açık olacak ve bu saatler arasında işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI 2026?

Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar