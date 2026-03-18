        Haberler Bilgi Yaşam Arefe Günü PTT Kargo açık mı, çalışıyor mu? Sürat Kargo, Aras kargo, Yurtiçi kargo kaça kadar açık?

        Arefe Günü PTT Kargo açık mı, çalışıyor mu? Sürat Kargo, Aras kargo, Yurtiçi kargo kaça kadar açık?

        Bayramdan bir önceki gün Arefe Günü'nde PTT Kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayram resmi tatili nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanıyor. Peki Arefe Günü PTT Kargo açık mı, çalışıyor mu? Sürat Kargo, Aras kargo, Yurtiçi kargo kaça kadar açık?

        Giriş: 18.03.2026 - 19:24
        Kargo şirketlerinin çalışma saatleri arefe günü merak ediliyor. PTT Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG ve Sürat Kargo bayramda kapalı oluyor. Peki Arefe Günü PTT Kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte, 2026 kargo çalışma saatleri ve arefe günü kargolar açık mı sorusunun yanıtı.

        PTT'LER AREFE GÜNÜ AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        Bayram arefesinde PTT şubeleri ve kargo birimleri yarım gün hizmet verecektir. Resmi tatil saat 13.00'te başlayacağı için, PTT şubeleri sabah saatlerinden öğleye kadar (yaklaşık 09.00–12.30 arası) açık olacak ve bu saatler arasında işlemler gerçekleştirilebilecektir.

        Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.

        BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI 2026?

        Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

        Bayram tatili resmi olarak 20-22 Mart tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek.

