Arefe Günü resmi tatil mi? Arefe Günü yarım gün mü, özel ve kamu sektörü çalışıyor mu?

Arefe Günü resmi tatil mi merak ediliyor. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir. Arefe günü yarım gün resmi tatil olup, kamu kurumları ve kuruluşları arefe gününde tatil yaparken, o gün özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai ücreti alacaktır.