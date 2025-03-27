Arefe Günü resmi tatil mi? Arefe Günü yarım gün mü, özel ve kamu sektörü çalışıyor mu?
Arefe Günü tatili için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı arefesi bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram tatili için plan yapanlar arefe gününün resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldıklarını belirtti. Böylelikle bayram tatili 9 güne çıktı. Peki Arefe Günü resmi tatil mi? Arefe Günü yarım gün mü, özel ve kamu sektörü çalışıyor mu?
Arefe Günü resmi tatil mi merak ediliyor. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir. Arefe günü yarım gün resmi tatil olup, kamu kurumları ve kuruluşları arefe gününde tatil yaparken, o gün özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai ücreti alacaktır.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?
Resmi takvime göre arefe günü yarım gün tatil sayılır. Dolayısıyla devlet daireleri, bankalar ve bazı kamu kurumları öğle saatinden sonra hizmet vermemektedir.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Arefe günü yarım gün resmi tatil olup, kamu kurumları ve kuruluşları arefe gününde tatil yaparken, o gün özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai ücreti alacaktır.
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ramazan Bayramı tatiline de değinen Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu.
2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi
1.GÜN: 30 Mart 2025 Pazar
2.GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi
3 GÜN: 1 Nisan 2025 Salı