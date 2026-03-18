Arefe Günü sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 19 Mart Arefe Günü sağlık ocağı saat kaça kadar açık?
Arefe Günü'nün yarım gün olması sebebiyle sağlık ocağının çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ihtiyaçları nedeniyle eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar Arefe Günü sağlık ocağı ve hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 19 Mart Arefe Günü sağlık ocağı çalışıyor mu?
Giriş: 18.03.2026 - 19:28
Arefe gününün yarım gün tatil olması nedeniyle birtakım sorulara cevap aranıyor. Özellikle sağlık sorunu yaşayanlar veya ilaç yazdırmak isteyenler "19 Mart Arefe Günü hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı" sorusunu sıklıkla dile getiriyor. İşte, Arefe Günü’nde sağlık ocağı çalışma saati
AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?
Arefe günü sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinik hizmetleri saat 12.30'a kadar hizmet verecek.
Acil servisler ise faaliyetlerine devam edecekler.
ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Arefe Günü eczaneler saat 12.30'a kadar hizmet verecekler. Sonrasında nöbetçi eczane devreye girecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ