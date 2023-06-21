Kurban Bayramı arifesi ne zaman? İşte 2023 arefe günü tarihi...

Kurban Bayramı Arefe günü için Müslümanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Zilhicce ayında idrak edilen yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu sene bayram tatili 9 güne uzatılırken tatil planı yapanlar "Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı ve arefe (Arife) günü 2023 yılında Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. İşte 2023 Kurban Bayramı arefe (arife) günü tarihi...