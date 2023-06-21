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Kurban Bayramı arifesi ne zaman? İşte 2023 arefe günü tarihi...

Arefe günü tarihi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılırken arefe günü tarihi merak konusu oldu. İşte 2023 Kurban Bayramı arefe tarihi...

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  • AREFE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Diyanet takvimi ile arefe günü hangi güne denk geliyor?

    Kurban Bayramı Arefe günü için Müslümanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Zilhicce ayında idrak edilen yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu sene bayram tatili 9 güne uzatılırken tatil planı yapanlar "Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı ve arefe (Arife) günü 2023 yılında Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. İşte 2023 Kurban Bayramı arefe (arife) günü tarihi...
  • AREFE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Diyanet takvimi ile arefe günü hangi güne denk geliyor?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak.

    Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
  • AREFE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Diyanet takvimi ile arefe günü hangi güne denk geliyor?

    KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE HANGİ GÜN?

    Kurban Bayramı Arefesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün tatil olacak.
  • AREFE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Diyanet takvimi ile arefe günü hangi güne denk geliyor?

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
  • AREFE GÜNÜ TARİHİ 2023 | Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Diyanet takvimi ile arefe günü hangi güne denk geliyor?

    2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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