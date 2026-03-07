Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Arefe Günü tatil mi, yarım gün mü? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor?

        Arefe Günü tatil mi, yarım gün mü? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor?

        Mübarek Ramazan ayı 2026 yılında şubat ve mart ayında idrak ediliyor. Bir aylık orucun ardından Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. Bayramın arefesi ise 19 Mart tarihinde olacak. Peki, Arefe Günü tatil mi, yarım gün mü? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor?

        Ramazan Bayramına sayılı günler kalan bayramda Arefe gününün yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Arefe Günü yarım gün tatil mi? 2026 Ramazan Bayramı Arefe Günü hangi güne denk geliyor?

        2

        AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

        Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

        Bu seneki bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi açıklama gelmedi.

        3

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

        Bayram Günü

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026

