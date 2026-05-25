        Arefe günü teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Arefe günü tekbiri nasıl yapılır?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca Müslüman "Arefe günü tekbir ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Arefe günü başlayıp bayram boyunca devam eden bu tekbirlere "Teşrik Tekbiri" adı verilir. Peki, Arefe günü tekbir ne zaman başlar? Arefe günü tekbiri nasıl yapılır? İşte detaylar...

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 19:50 Güncelleme:
        Teşrik, sözlükte "doğuya yönelmek, eti güneşte kurutmak" gibi anlamlara gelirken, dini terim olarak Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen özel tekbirleri ifade eder. Peki, Arefe günü tekbir ne zaman başlar ve ne zaman biter? Arefe günü tekbiri nasıl yapılır? İşte detaylar...

        TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR, BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

        Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

        Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484)

        TEŞRİK TEKBİRİNİ KİMLER GETİRİR, KADINLAR GETİREBİLİR Mİ?

        Teşrik tekbirleri kendisine namaz farz olan kadın erkek her Müslümana vaciptir.

        Kurban kesen,

        Kurban kesmeyen,

        Namazını cemaatle kılan,

        Namazını yalnız kılan,

        Yolcu (seferi) olan ya da olmayan kadın erkek herkes teşrik tekbirlerini getirmelidir. Bu hüküm herkes için geçerlidir.

        TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU

        “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir alınır. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

        Anlamı şöyle: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."

        TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ DEFA GETİRİLİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı teşrik tekbiri hakkında merak edilenleri paylaşıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
