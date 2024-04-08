BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜ KABİR MEZARLIK ZİYARETİ YAPILIR? BAYRAMDA KABRİSTAN ZİYARETİ YAPILIR MI?

Peygamber Efendimizin (s.a.v) cuma, cumartesi arefe ve bayram günleri kabir ziyaretlerinde bulunduğuna dair rivayetler bulunuyor. Bayramın illa şu gününde kabir ziyareti yapılacak diye bir durum söz konusu değil. Arefe ve bayramın dilediği günlerinde kabirler ziyaret edilebilir.

AREFE GÜNÜ MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Kabirlerin haftada bir gün, özellikle Cuma veya cumartesi günleri, ayrıca arefe ve bayram günleri ziyaret edilmesi iyidir. Zira Hz. Peygamber’in genellikle bu günlerde kabir ziyaretinde bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.