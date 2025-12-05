Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.966,50 %0,44
        DOLAR 42,5271 %0,14
        EURO 49,6152 %0,17
        GRAM ALTIN 5.777,30 %0,42
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,67 %2,06
        BITCOIN 92.165,00 %-0,01
        GBP/TRY 56,7795 %0,06
        EUR/USD 1,1658 %0,12
        BRENT 63,30 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 9.445,89 %0,42
        Haberler Ekonomi Sigorta Arex Sigorta için kayyum talebi - Sigorta Haberleri

        Arex Sigorta için kayyum talebi

        "Kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı, fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18'i yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arex Sigorta için kayyum talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, Arex Sigorta AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil etmelerine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtildi.

        Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik