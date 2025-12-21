Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio kaç lot verecek, ne zaman talep toplayacak?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz oluyor. 47 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 25-26 Aralık'ta talep toplayacak. Arf Bio'nun kişi başı 11 ila 157 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda vae?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor. 47 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 19,50 TL hisse fiyatı ile yatırımcı bulmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek talep toplama sürecinin ardından firma, 'ARFYE' kodu ile borsaya açılacak. İşte, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz detayları
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ Mİ?
Firma 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplayacak.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM FON KULLANIMI
- Yüzde 15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı.
- Yüzde 20-25 Sera yatırımının finansmanı.
- Yüzde 10-15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı.
- Yüzde 20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.
- Yüzde 20-25 Finansal ve cari borç ödemeleri.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM LOT MİKTARI
Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).
- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).
- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).
- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).
- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).
HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: yüzde 25.71
Halka arz büyüklüğü: 1 milyar TL
Bist Kodu: ARFY