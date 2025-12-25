Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim talep topluyor! Arf Bio Enerji kaç lot verecek?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim 'ARFYE' kodu ile talep toplamaya başladı. 47 milyon lot dağıtacak firmanın kişi başına 11 ila 157 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. talep toplamaya başladı. İki gün sürecek süreç kapsamında 47 milyon lot, yatırımcısını bulacak. Firma halka arzdan kazanacağı fonun yüzde 55'ini ham madde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı için kullanacağını açıkladı. İşte, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz detayları
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TALEP TOPLUYOR
Firma 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM FON KULLANIMI
- Yüzde 15 Mikro alg yatırımının finansmanı.
- Yüzde 55 Ham madde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.
- Yüzde 30 Finansal ve cari borç ödemeleri.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM LOT MİKTARI
Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).
- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).
- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).
- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).
- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).
HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.