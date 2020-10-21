ARGE Danışmanlık, EFQM ve IIRC'nin Gelişim Ortağı oldu

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2021’de 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan yönetim danışmanlığı şirketi ARGE, güven temelli bir dünyanın inşasına öncülük eden iki önemli uluslararası kurumun Türkiye’deki ‘Gelişim Ortağı’ seçildi.

1991 yılında açıklanan ilk EFQM modeli ile dünyada pek çok kurumun kalite yolculuğuna liderlik eden Avrupa Kalite Yönetim Vakfı‘nın 2020 yılı itibariyle güncellenen yeni modelinin yayılımında ARGE Danışmanlık, EFQM resmi Gelişim Ortağı olarak duyuruldu.

EFQM Baş Denetçiliği de yapan ARGE ortaklarından Hakan Kilitçioğlu, EFQM 2020 Modelinin gelişimine katkı sağlayan uluslararası çalışma grubunda Türkiye’den tek temsilci olarak görev üstlenmişti.

ARGE Yönetim Kurulu BaşkanıDr. Yılmaz Argüden, ‘’Yönetim kalitesi ve entegre düşünce anlayışını benimsemek dünyada rekabet için şirketlere kritik katkılar sağlıyor. Dünyamızın ve kurumların sürdürülebilirliği ile ilgili hayati önem taşıyan kavramların ve literatürün oluşumuna destek vererek, ülkemizi bu alanlarda temsil etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın 2020’de devreye aldığı yeni kalite yönetimi anlayışı ile Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) entegre düşünce anlayışının birbirini tamamladığını, desteklediğini ve uygulamalarda kolaylık sağladığını ortaya koyan modelimizin şirketlerin sürdürülebilir başarı arayışlarında yol gösterici olacağını düşünüyoruz. " dedi