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Arı kovanına ilaç sıktı, canından oldu 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'nde meydana geldi. Anamur ilçesinde oturan ve yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz (63), bir arkadaşı ile birlikte arı kovanlarını bıraktığı Bozyazı ilçesi Karaisalı Mahallesi'ne geldi.

Burada kovanlarının bakımını yapan Cengiz, kovanlarına zarar veren eşek arılarını uzaklaştırmak için ilaç sıktı. Sıktığı ilacı soluyan Cengiz, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören yanındaki arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Cengiz'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.