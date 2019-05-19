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Arı ölümleri mercek altına alınacak

AA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de arının diğer ülkelere göre daha fazla önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Dünya Arı Günü'nde bütün sorunlarımızı bir kenara bırakıp, arı ölümleri ve arının yaşatılması konusuna odaklanacağız." dedi

Arı ölümleri

Şahin, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla her yıl 20 Mayıs'ın "Dünya Arı Günü" olarak kabul edildiğini söyledi.

Türkiye'nin 8 milyon arı kovanı, 83 bin arıcılık işletmesi ve yıllık 104 bin ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada olduğunu anlatan Şahin, dünyadaki 27 bal arısı alt türünden 6'sının Türkiye'de bulunmasının biyolojik zenginlik açısından önem taşıdığını bildirdi.

Şahin, dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Türkiye'de yapıldığını dile getirdi. Türkiye'de arının diğer ülkelere göre daha fazla önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Endüstri ve tarım alanlarındaki çevre sorunları her geçen gün artıyor. En iyi polinatör arı olduğu için, arıları korumamız lazım. Bu amaçla Dünya Arı Günü'nde bütün sorunlarımızı bir kenara bırakıp, arı ölümleri ve arının yaşatılması konusuna odaklanacağız." diye konuştu.

Çiçeklenme döneminde bitkilere verilen ruhsatsız ilaçların arıları öldürdüğünü vurgulayan Şahin, "Ruhsatsız ilaçlar bitkiye de zarar veriyor. Bitkilere ruhsatsız ilaçların atılmaması lazım. Arıcılıkta zararsız ilaçların kullanılması gerekiyor, yoksa arıcılığımız biter. Çiftçiler ilaç kullanırken arıcıları da düşünmeli." ifadelerini kullandı.

Şahin, arı sütü, propolis, polen ve arı ekmeği gibi ürünlerin üretimini artırmak için "Arıcı Kadınlarımız Arı Ürünleri Üretiyor" ve "Sertifikalı Arı Ürünleri Üretimi" projelerini Tarım ve Orman Bakanlığına sunduklarını belirterek, "Yürüttüğümüz projelerle 3 yıl içinde 500 sertifikalı işletme kurmayı ve Türkiye'nin ihtiyacı olan propolis, arı sütü ve poleni üretir duruma gelmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geçen yıl, yaklaşık 9 ton propolis, 12 ton polen, 340 kilogram arı ekmeği ve 290 kilogram arı sütü üretildiği bilgisini veren Şahin, şunları kaydetti:

"Diğer arı ürünlerinin talep açığı ithalat yoluyla karşılanıyor. Yaklaşık yıllık 20 ton arı sütü ve 160 ton polen ithal ediliyor veya farklı adlar ve yollarla ülkemize giriyor. Çok zengin floral kaynaklarımızdan üretilmesi gereken ve dünyanın en zengin besin, aroma ve tadına sahip coğrafyasında üretim yapan arıcılarımızın polen ve arı sütü, arı ekmeği, apilarnil ve arı zehri üretimi konusunda maalesef gerekenler yapılamamıştır. Bu hususları da Dünya Arı Günü'nde ele alacağız."

 

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