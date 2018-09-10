Arı sütünün hammedesi; binlerce çiçeğin çiçek poleni, bal özü ve bal arılarının enzimlerinden oluşmaktadır. Arı sütü nedir, faydaları nelerdir?

ARI SÜTÜ NEDİR?

Arı sütü, işçi bal arılarının ürettiği kremsi beyaz veya soluk sarımsı sütsü bir salgıdır. Tadı ekşidir ve keskin bir kokuya sahiptir. Yaklaşık % 60 ila % 70 su, % 12 ila % 15 protein, % 10 ila % 16 şeker, % 3 ila % 6 yağ ve % 2 ila % 3 vitamin ve tuz içerir.

Arı sütü, kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, kükürt ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra B-ailesi vitaminleri, biyotin, inositol, folat, nükleik asitler, gama globülin ve zenginliği gibi zengin besin elementleri içerir. İnsan vücudunun üretemediği 8 temel amino asit de dahil olmak üzere 17 farklı amino asite sahiptir.

Arı sütü astım, saman nezlesi, karaciğer hastalığı, pankreatit, tip 2 diyabet, diyabetik ayak ülserleri, uyku problemleri, kanser, yorgunluk, premenstrüel sendrom (PMS), kısırlık, menopoz semptomları, mide ülserleri, böbrek hastalığı, kemik kırıkları, cilt bozuklukları ve yüksek kolesterol için kullanılır. Ayrıca, yaşlanmanın etkileriyle savaşmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çin tıbbında arı sütü, ömrü uzattığına, hastalığın önlenmesine ve gençliğin geri kazanılmasına yardımcı olan bir madde olarak kabul edilmektedir. Çin'deki popülerliği nedeniyle, arı sütünün en büyük üreticilerinden biridir.

Arı sütü genellikle bitkisel bir takviye olarak satılmaktadır. Pek çok bitkisel bileşik için düzenlenmiş üretim standartları yoktur ve bazı pazarlanan takviyelerin toksik metaller veya diğer ilaçlar ile kirlendiği bulunmuştur. Kirlenme riskini en aza indirmek için bitkisel / sağlık takviyeleri güvenilir bir kaynaktan alınmalıdır.

ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI

Kan basıncını düzenler

Araştırmalar, arı sütünde bulunan bazı proteinlerin insanlarda kan basıncı seviyelerini doğrudan etkilediğini ortaya koymuştur. Bu da protein hidrolizatı, kan basıncı üzerinde uzun süreli bir etkiye sahiptir. Kan damarları ve kalp üzerindeki stresi azaltmak için vazodilatatör görevi gören içinde bulunan potasyumla birleştirildiğinde, arı sütü kalp rahatsızlıklarını önlemek için harika bir yol gibi görünmektedir.

Kolesterol seviyesini dengeliyor

Yapılan araştırmalar, sürekli olarak diyete eklenen arı sütünün “kötü” kolesterol seviyelerinde kayda değer bir düşüşe neden olabileceğini ve böylece ateroskleroz ve kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler sorunları önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

İnfertilite (kısırlık) sorunlarını tedavi eder

Doğurganlık sürecinde arı sütünün tam işlevi bilinmese de, insan doğurganlığı üzerindeki etkisinin kadının morfolojisini etkileyen ve cinsel olarak uygun hale gelmesine yardımcı olan protein olan royalactin ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Nedeni ne olursa olsun, erkeklerde sperm üretimini ve sperm hareketliliğini arttırdığı, böylece eşin gebe kalma şansını arttığı göstermiştir.

Kanseri önler

Arı sütünün içinde bir takım antioksidanlar vardır, fakat özellikle BPA olarak da bilinen bisfenol A'yı inhibe etme kabiliyeti gösterir. Bu, artan meme kanseri seviyelerine bağlı bir çevresel östrojendir. Bu nedenle, diyetinize yeterli miktarda arı sütü ekleyerek, bu tür kanserleri önleyebilirsiniz.

Enflamasyonu azaltır

Arı sütündeki vitaminler ve aktif enzimler, potansiyel bir anti-inflamatuar ajan haline getirir. Bununla birlikte, aşırı ısı enzimatik özelliklerini bozduğundan, arı sütünün yutulmaması gerkekir. İltihap ağrısını hafifletmek için vücudun etkilenen bölgelerine topikal olarak uygulamak daha fazla fayda sağlar.

Erken yaşlanmayı önler

Arı sütünde bulunan antioksidanlar erken yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri yok etmek için çalışabilirler. Antioksidanlar kırışıklıkları giderir, cildinize sağlıklı bir parlaklık kazandırır, saç dökülmesini ve maküla dejenerasyonunu önleyebilir, ayrıca bazı kronik hastalıkları da önleyerek ömrünüzü uzatabilir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Lesitin, etkili bir şekilde kolesterolü azaltabilen, karaciğer fonksiyonunu artırabilen ve sağlıklı sindirimi kolaylaştırabilen, arı sütünün bileşenlerinden biridir. Tüm bunlar kilo vermenize yardımcı olabilir.

Metabolizmayı güçlendirir

Arı sütünün insanların üretemediği gerekli amino asitlerin 8'ini içermesi, onu çok önemli bir besin kaynağı haline getirmektedir. Bu 8 amino asitin elde edilmesi zor olabilir, ancak vücutta yeni proteinler oluşturmak ve metabolizmamızın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir. Arı sütü bu nedenle, hücresel rejenerasyonu, kemik gücünü artırabilir, kas gelişimini ve büyümesini hızlandırabilir, ve vücudumuzdaki hormonal / enzimatik süreçleri optimize edebilir. Bu da yaşam tarzımıza sağlıklı destekler sağlar.

ARI SÜTÜNÜN ZARARLARI

Arı sütü çok ciddi hatta ölümcül alerjilere neden olabilmektedir. Özellikle arı zehrine veya arı ürünlerine alerjisi olanların uzak durması gereken bir besindir.

Kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler doktora danışmadan kesinlikle kullanmamalıdır.

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