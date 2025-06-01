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        Haberler Dünyadan Ariana Grande ile Robert De Niro aynı filmde buluşuyor- magazin haberleri

        Ariana Grande ile Robert De Niro aynı filmde buluşuyor

        Ben Stiller ile Robert De Niro'nun yeniden buluştuğu 'Zor Baba 4'e, oyunculukta da başarısını kanıtlayan ünlü şarkıcı Ariana Grande de dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:07
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        'Wicked' filmindeki performansıyla Oscar, Altın Küre, SAG ve BAFTA adaylıkları kazanarak oyunculuk kariyerindeki iddiasını güçlendiren şarkıcı Ariana Grande (31), usta oyuncu Robert De Niro (81) ile aynı projeye girdi.

        Ariana Grande, Ben Stiller'in de başrollerde yer aldığı ikonik komedi serisi 'Zor Baba'nın (Meet the Parents) dördüncü halkasında rol alacak.

        Şarkıcılık kariyerinde Billboard Hot 100 listesinde dokuz birinciliği ve iki Grammy’si bulunan Ariana Grande, artık büyük film projelerinin de aranan yüzlerinden biri oldu. John Hamburg'un yönetmen koltuğunda oturacağı film, 25 Kasım 2026'da vizyona girecek.

        Robert De Niro ile Ben Stiller'in başrollerde yer aldığı, 2000'de başlayan 'Zor Baba' serisi, bugüne kadar dünya genelinde toplam 1.13 milyar dolar gişe hasılatı elde etti

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        #Ariana Grande
        #Robert De Niro
        #Zor Baba
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