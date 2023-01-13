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Haberler Gündem Arıcılardan TAHAP yetkililerine suç duyurusu!
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Arıcılardan TAHAP yetkilileri hakkında suç duyurusu! Başkandan açıklama

Türkiye genelinde bir çok arıcı, ucuz şeker sağlanacağı söylenerek kendilerinden para toplandığını, şekeri alamadıkları gibi paralarının da iade edilmediğini ileri sürerek, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye genelinde 3 bin kişinin 40 milyon TL para yatırdığı ileri sürülürken TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Biz zaten bugüne kadar yüzlerce TIR şeker dağıttık. Kalan 20-21 TIR şeker ve 5 milyon lira da iade yapacağız. Ben bunu şahsi olarak toplamadım. Teşkilatlarımız toplayarak bize yolladı" dedi

Arıcılardan TAHAP yetkililerine suç duyurusu!
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DHA

Türkiye genelinde bazı arıcılar, ucuz şeker gerekçesiyle kendilerinden para toplandığını, şekeri alamadıkları gibi paralarının da iade edilmediği iddiasıyla, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

İddiaya göre, TAHAP geçtiğimiz yıllarda il başkanlıkları vasıtasıyla para topladığı üyelerine ucuz şeker sattı. Ucuza şeker alımı için 2022 yılında da para toplandı. Parayı verenlerin bir kısmına şekerleri teslim edilirken, bir kısmıysa şekerlerini verilen sürenin üzerinden aylar geçmesine rağmen alamadıkları gibi paralarının da iade edilmediğini öne sürerek federasyon yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye genelinde 3 bin kişinin 40 milyon TL para yatırdığı ileri sürülüyor.

"TAHAP KURULUNCA BİZ DE DAHİL OLDUK"

TAHAP Arnavutköy Şube Başkanı Önder Özdemir, şunları söyledi: "TAHAP kurulunca biz de Arnavutköy'deki arıcılar olarak bu kuruluşa dahil olduk. Amaç tarım ve çiftçiye yardımcı olmaktı. Bu amaçla da arıcılarımıza her sene arılarını beslemeleri için besleme şekeri dağıtımı yaptık. 2021 yılında federasyon faaliyete başladı. Şeker dağıtımı 2021 ve 2022 yapıldı. 2022 yılında yine bir şeker parası 81 ilden TAHAP olarak adına arıcılardan toplandı.

PARA İADESİ YAPILMADI, ARICILAR MAĞDUR

Şeker olmaması nedeniyle tarımın bileşenlerinin bir araya gelmemesi, ithal şeker alma durumuna gelmesi nedeniyle TAHAP topladığı paralarla şekerleri arıcılara dağıtamadı. Para iadesi de yapılmadı. Bu yüzden de arıcılar mağdur oldu. İstanbul'da bizim alacağımız yok fakat diğer illerimizdeki arıcılarımız bu konuda mağdurlar.

BAŞKANIMIZ VERİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

2022 yılının başında bu paralar toplandı, nisan, mayıs gibi şeker dağıtımı olacaktı. Bazı illere dağıtım yapıldı, bazı illerimize yapılmadı. Suç duyurusunda bulunanlar var. Başkanımızla da görüşüyoruz, başkanımız şekerlerin verileceğini söylüyor. 81 ilde TIR bazında 100 TIR şeker yani bu da 40-50 milyon lira eder. Para ve şekerini alamayan da 3-5 bin kişi var" dedi.

"BELLİ LOBİLERLE YAPILAN BİR HAREKETTİR BU"

TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu ise iddialara cevap verdi:

"Biz zaten bugüne kadar yüzlerce TIR şeker dağıttık. Kalan 20-21 TIR şeker ve 5 milyon lira da iade yapacağız. Ben bunu şahsi olarak toplamadım. Teşkilatlarımız toplayarak bize yolladı. Bugüne kadar şeker vermediğimiz yer yok. Tarım, milli güvenlik meselesi ilan edilmelidir diyen TAHAP'a karşı belli lobilerle yapılan bir harekettir bu.

2021 NİSANDAN BU GÜNE 500 TIR ŞEKER VERDİK

55 milyon liranın 42 milyon lirasını dağıttık. Bu rakamların içinde sadece şeker yok. Un var, arı yemi var, gıda kolisi, hayvan yemi de var. 2021 Nisan ayında, o zamandan bugüne 500 TIR şeker verdik. Geçen sene kısmen kuraklık etkisi, kısmen pancar ekilen alanlardaki sıkıntı gibi durumlar da mevcut. Biz fabrikadan örnek olarak 142 TL'ye aldıysak, 145 TL'ye dağıtmışız. Adam gibi duran üyelerimle sorun yaşamadık.

GECİKME HARİCİNDE BİR DURUM YOKTUR

Problem olan insanlar ya bu işin ticaretine bulaşmıştır ya da milli tarım politikaları dediğimiz için farklı uzantılarla işbirliği yapan kişiler. Geçtiğimiz 2022'de üretim krizi vardı bunu kimse inkar edemez. Hukuki prosedürler içerisinde para iadesi isteyenlere paralarını geri yatırdık. Ülke şartları ve dünya konjonktürü ile TAHAP'a çekilen operasyondan dolayı gecikme haricinde bir durum yoktur. Geri kalanı iftiradır, dezenformasyondur, bedeli de hukuk önünde ödenecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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