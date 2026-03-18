        Arife günü oruç tutulur mu, farz mı? Ramazan Bayramı arife günü oruç tutmakla ilgili Hz. Muhammed hadisleri (Diyanet)

        Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirenler Müslümanlar, Ramazan Bayramını idrak etmeye hazırlanıyor. Bu nedenle, 19 Mart arife gününde oruç tutulmasının İslam'daki yeri araştırılıyor. Diyanet İşleri, merak edilen bu soruya yanıt olarak Hz. Muhammed'in bir hadisini kaynak olarak gösteriyor. Peki, arife günü oruç tutulur mu?

        Giriş: 18.03.2026 - 18:53
        Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanıyor. Bu bağlamda, 19 Mart arife gününde oruç tutulup tutulmayacağı konusu da merak ediliyor. Diyanet İşleri, bu soruya yanıt verirken Hz. Muhammed’in hadislerini kaynak olarak gösteriyor. Peki, arife günü oruç tutulabilir mi?

        ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

        Diyanet, arife günü oruç tutmakla ilgili detaylı bilgiler veriyor. Buna göre; zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

        ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAKLA İLGİLİ HADİSLER

        Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Muhammed (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına keffâret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur. (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732])

