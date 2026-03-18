Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ramazan Bayramı, tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla idrak edilecek. 19 Mart arife gününün ardından 3 günlük bayram başlayacak. Bayram hazırlıkları sürerken, "Arife günü tırnak kesilir mi?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, arife günü tırnak kesilir mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı, Müslümanlar arasında sevinç ve birlik duygusuyla karşılanacak. 19 Mart arife gününün bitimiyle birlikte 3 günlük bayram coşkusu başlayacak. Bayram hazırlıkları devam ederken, "Arife günü tırnak kesmek caiz mi?" sorusu tekrar gündeme geldi. Peki, arife günü tırnak kesilir mi?

        2

        ARİFE GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?

        Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadislerinde kurban kesecek olanların Zilhicce ayının başından (hilalin görülmesinden) kurbanlarını kesinceye kadar saç ve tırnak kesmemeleri tavsiye edilmiştir. Bu, hacılara benzemek ve kurban ibadetinin manevi havasına uygunluk açısından sünnet/müstehap bir davranıştır.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİNDE TIRNAK KESİLİR Mİ?

        Hiçbir mezhepte veya güvenilir kaynakta (Diyanet dahil) Ramazan Bayramı arefesinde tırnak kesmenin sakıncalı olduğuna dair bir görüş yoktur. Tam tersine, bayram günü temiz ve bakımlı olmak müstehaptır.

