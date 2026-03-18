Arife günü tırnak kesilir mi? Ramazan Bayramı arifesinde tırnak kesmek caiz midir?
Ramazan Bayramı, tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla idrak edilecek. 19 Mart arife gününün ardından 3 günlük bayram başlayacak. Bayram hazırlıkları sürerken, "Arife günü tırnak kesilir mi?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, arife günü tırnak kesilir mi?
ARİFE GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadislerinde kurban kesecek olanların Zilhicce ayının başından (hilalin görülmesinden) kurbanlarını kesinceye kadar saç ve tırnak kesmemeleri tavsiye edilmiştir. Bu, hacılara benzemek ve kurban ibadetinin manevi havasına uygunluk açısından sünnet/müstehap bir davranıştır.
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİNDE TIRNAK KESİLİR Mİ?
Hiçbir mezhepte veya güvenilir kaynakta (Diyanet dahil) Ramazan Bayramı arefesinde tırnak kesmenin sakıncalı olduğuna dair bir görüş yoktur. Tam tersine, bayram günü temiz ve bakımlı olmak müstehaptır.