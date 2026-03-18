ARİFE GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadislerinde kurban kesecek olanların Zilhicce ayının başından (hilalin görülmesinden) kurbanlarını kesinceye kadar saç ve tırnak kesmemeleri tavsiye edilmiştir. Bu, hacılara benzemek ve kurban ibadetinin manevi havasına uygunluk açısından sünnet/müstehap bir davranıştır.