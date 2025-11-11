Aris: 76 - Bahçeşehir Koleji: 86 | MAÇ SONUCU
Basketbol EuroCup 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Aris'i 86-76'lık skorla mağlup etti.
Selanik'teki Palais Spor Salonu'nda oynanan A Grubu maçında Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-16 geride tamamladı.
Soyunma odasına 1 sayı farkla (39-38) önde giden Aris, dengeli geçen üçüncü periyodu 59-57 üstün bitirdi.
Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve farkı çift haneye çıkaran (62-72) Bahçeşehir Koleji, son periyottaki etkili hücum performansıyla sahadan 86-76 galip ayrıldı.
Matt Mitchell 16, Tyler Cavanaugh 14, Mateusz Ponitka ve Malachi Flynn ise 13'er sayıyla oynadı.
Bu sonuçla 6. galibiyetini elde eden Bahçeşehir Koleji, grubunda liderliğini sürdürdü.
Salon: Palais des Sports
Hakemler: Mehdi Difallah, Tomasz Trawicki, Amit Balak
Aris: Ronnie Harrell 10, Bryce Jones 16, Elijah Mitrou-Long 15, Amine Noua 9, Steven Enoch 4, Arnoldas Kulboka 11, Jakob Forrester 7, Bryn Forbes 1, Stelios Poulianitis 2, Eleftherios Bochoridis 1, Stelios Poulianitis 2
Başantrenör: Igor Milicic
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Mateusz Ponitka 13, Tyler Cavanaugh 14, Calep Homesley 7, Trevion Williams 8, Kenan Sipahi, Balsa Koprivica 8, Matt Mitchell 16, Hunter Hale 7
Başantrenör: Marko Barac
1. Periyot: 23-16
Devre: 39-38
3. Periyot: 59-57
4. Periyot: 76-86