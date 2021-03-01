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Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 24. son bölüm izle

Arıza 24. son bölümü SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Arıza dizisi yeni bölümleri ile her hafta SHOW TV ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 24. son bölüm izleme linki...

Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 24. son bölüm izle

Arıza dizisinin 24. son bölümünde; İhtiyar, Balaban'ın şartını kabul eder ve konsorsiyumda yeni bir dönem başlar. Ali Rıza, Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmamaya karar verir. Konsorsiyum toplandığında ise Ali Rıza yaptıklarıyla herkesi şoke eder. Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arıza 24. son bölüm izleme linki...

ARIZA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARIZA 24. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemeye gittikleri Haşmet'in evinde, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Ali Rıza her şeyi göze alır ve babasıyla ilgili gerçeklere ulaşabilmek için eski bir polisin peşine düşer. O esnada ise konsorsiyum aldığı kararla Ali Rıza'yı oyun dışında bırakacaktır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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