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Arıza 26. yeni bölüm fragmanı yayında! Arıza fragman izle

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 26. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza ve Halide'nin büyük bir acı yaşadığı tanıtımda "Haşmet Ağa ve Mert kurtulabilecek mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor

Arıza 26. yeni bölüm fragmanı yayında! Arıza fragman izle

Arıza dizisinin 26. yeni bölüm fragmanında; İhtiyar'ın masayı yok ettiğini söylemesi herkesi şoke ederken, Burak Ersoylu'nun sözleri savaşın daha da büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. Ali Rıza'nın Balaban'ın karşısına çıktığı anlarda ise gerilim giderek yükseliyor.

ARIZA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert’ten gelecek haberlerdedir. İhtiyar, tüm bu yaşananlardan sonra Mithat’ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatlar'ın gizli toplantısını basar. Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 26. Bölüm Tanıtımı;

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