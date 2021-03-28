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HaberlerTelevizyonArıza 28. bölüm tanıtımları! Ali Rıza, büyük gerçeği öğreniyor!
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Ali Rıza, büyük gerçeği öğreniyor!

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Arıza', bu akşam 28. bölümüyle ekrana gelecek. Rukiye cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir. Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Arıza 28. bölüm tanıtımları! Ali Rıza, büyük gerçeği öğreniyor!
Ali Rıza, büyük gerçeği öğreniyor!
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HABERTURK.COM

Arıza bu akşam 28. bölümüyle ekrana gelecek. Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır.

Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Arıza'nın 28. Bölüm Tanıtımları;

Arıza'nın 28. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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