Arıza dizisindeki Mert karakteriyle büyük beğeni toplayan Yağız Can Konyalı diziden ayrılacak mı? Bir önceki bölümde yaşananlar sorası Arıza oyuncuları bu sorunun cevabını meak edip araştırıyor. Peki, Arıza 'da Mert ölecek mi? Arıza'nın Mert'i Yağız Can Konyalı diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

ARIZA'DAKİ MERT ÖLCEK Mİ?

Arıza dizisinin son bölümünde Mert vuruldu. Mert'in vurulması sonrası ise akıllara gelen ilk soru "Arıza Mert öelecek mi?" oldu. Ancak Arıza'da Mert'i canlandıran Yağız Can Konyalı hala dizi kadrosunda yer alıyor. Yeni bölümle ilgili fragmanda henüz yayınlanmadı. Dolaysıyla henüz Mert'in ölümüyle ilgili bir upucu bulunmuyor.

YAĞIZ CAN KONYALI - MERT ALTAY

Yağız Can Konyalı aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. Başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017'de Bizim Hikâye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı. En son, Aşk Ağlatır dizisinde rol aldı.