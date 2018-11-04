SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
gemi halatla çekildi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Arızalanan yolcu gemisi halatla çekilip iskeleye yanaştırıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde GESTAŞ A.Ş.'ye ait yolcu gemisi teknik bir problem nedeniyle yanaşamayınca halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı. Yolcu gemisinin arızalanması nedeniyle sefer yarım saat uzadı

04.11.2018 - 15:55 | Güncelleme: İHA

Çanakkale'de, Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'ye ait 57. Alay adlı yolcu gemisi, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi için hareket etti. Gemi saat 10.40 sıralarında Gökçeada’ya yanaşırken teknik bir problem yaşanınca tek motorla manevra yapmak zorunda kaldı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatıldı.

SEFER 30 DAKİKA GEÇ TAMAMLANDI

İHA'da yer alan habere göre geminin baş kısmı halatlar yardımıyla iskeleye yanaştırıldı. Sefer yaklaşık 30 dakika geç tamamlanırken, gemideki araç ve yolcular güvenli bir şekilde iskeleye iniş yaptı.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GEMİ YANAŞTI"

Konuyla ilgili GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, "4 Kasım 2018 Pazar günü (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi için hareket eden filomuzda bulunan 57. Alay gemisi, saat 10.40 sıralarında Gökçeada’ya yanaşma esnasında teknik bir problem yaşamıştır. Gemimiz Gökçeada İskelesi’ne yanaşma esnasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatılmış; geminin baş kısmı iskelede bulunan babalara bağlanan halatlar yardımıyla yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır" ifadelerine yer verildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 2
  • Misafir 21 dakika önce
    videoyu hesap makinesi ile çekmişler sanırım
  • Misafir 39 dakika önce
    Helal olsun Türk Kürt ne olursa olsun bu millet birdir beraberdir!!
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X