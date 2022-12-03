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Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin - Avustralya maçı CANLI YAYIN TRT 1 İZLE Dünya kupası hangi kanalda yayınlanıyor ve bugün hangi maçlar var?
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Arjantin - Avustralya maçı CANLI YAYIN

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. 2022 Katar'ın favori ekiplerinden Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor

Arjantin - Avustralya maçı CANLI YAYIN TRT 1 İZLE Dünya kupası hangi kanalda yayınlanıyor ve bugün hangi maçlar var?

STAT: Ahmed Bin Ali Stadı
HAKEM: Szymon Marciniak
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1

ARJANTİN: 0 - AVUSTRALYA : 0
(İlk yarı oynanıyor...)

ARJANTİN: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Papu Gomez, Julian Alvarez, Messi

AVUSTRALYA: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Irvine, Baccus, McGree, Duke

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor.

Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı.

Sahadan galip ayrılan takım, Katar 2022'de çeyrek finale yükselecek.
Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak.
Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

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