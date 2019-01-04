Arjantin Dışişleri Bakanlığı, İngilizlerin Falkland Adaları'na gelişinin 186. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. AA'nın haberine göre; Arjantin'in, adalar üzerinde "meşru egemenlik hakkı" iddia ettiği açıklamada, adalarla ilgili tartışmaya çözüm bulunması adına güven ortamı oluşturmak için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemiz için bu anlamlı tarihte, Arjantin hükümeti ve halkı bir kez daha Malvinas Adaları, Güney Georgia, Güney Sandwich Adaları ve çevresindeki deniz alanları üzerindeki meşru ve daimi egemenlik haklarını belirtmektedir." ifadeleri yer aldı.

Adaların egemenliğinin Arjantin anayasasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, "Egemenliğimizin söz konusu adalar ve çevresindeki deniz alanlarına etkin bir şekilde uygulanması Arjantin halkının daimi amaçlarından biridir." değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler'in, Arjantin ve İngiltere arasında ada sakinlerinin çıkarları göz önünde bulundurularak çözülecek bir sömürge durumunun varlığını kabul ettiğine değinildi.

FALKLAND ADALARI SORUNU

İngiltere'nin 1833 yılında egemenlik ilan ettiği 12 bin metre karelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı. Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığı konusunda ısrar ediyor.

ADA HALKI İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda, 2013 yılında bağımsızlık referandumu yapılmış ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "evet" yanıtını vermişti.

Arjantin'in adalara 1982 yılında yaptığı askeri operasyon sırasında 650 Arjantinli, 255 de İngiliz askeri hayatını kaybetmişti.

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