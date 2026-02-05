Habertürk
        Arjantin ile ABD arasında 'kritik mineraller' anlaşması - Enerji Haberleri

        Arjantin ile ABD arasında 'kritik mineraller' anlaşması

        Arjantin ile ABD'nin kritik minerallerin tedarikinin güçlendirilmesine ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:03
        Arjantin ile ABD arasında 'kritik mineraller' anlaşması
        Arjantin Dışişleri Bakanlığından, Washington ile imzalanan kritik mineraller anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Arjantin için ekonomik ve üretim odaklı büyüme açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

        Anlaşma ile iki ülkenin stratejik ortaklıklarını teyit ettiğine işaret edilen açıklamada, tarafların güvenli, güçlü ve rekabetçi bir tedarik zinciri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları kaydedildi.

