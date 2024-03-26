Arjantinli Farrell Meksika'dan Arjantin'e bambu bisikletiyle geçmeyi hedefliyor​​​​​​​

Daha önce Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'ye seyahat eden Farrel "Santiago kentinden Patagonya'ya yaptığım başka bir gezi daha var. Bu, benim ilk 4.000 kilometrelik yolculuğumdu" diye ekledi.