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        Haberler Yaşam Arjantinli Farrell Meksika'dan Arjantin'e bambu bisikletiyle geçmeyi hedefliyor​​​​​​​

        Arjantinli Farrell Meksika'dan Arjantin'e bambu bisikletiyle geçmeyi hedefliyor​​​​​​​

        Arjantinli Federico Farrell, Meksika'dan Arjantin'e kadar tüm Latin Amerika kıtasını bambu bisikletiyle geçmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:08
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        Arjantinli Federico Farrell, Meksika'dan Arjantin'e kadar tüm Latin Amerika kıtasını bambu bisikletiyle geçmeyi hedefliyor.

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        Meksika'nın başkenti Meksiko ve Arjantin'deki Santa Fe arasındaki 15.000 kilometrelik mesafeyi kat etmek amacıyla yaklaşık 12 aydır yollarda olan Farrell, Peru'ya vardı.

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        Farrell, 1 milyon sosyal medya takipçisinden oluşan topluluğa hem yolculuğunu adım adım göstermek hem de kendisini bu maceraya iten özgürlük hissini anlatmak istiyor.

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        Federico Farrell, "Meksika'dan Arjantin'e bisikletle seyahat ediyorum. Bu yolculuk, 13 yıldır yaşadığım Meksika'nın başkentinde başladı ve benim için ters göç sürecini temsil ediyor.

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        Doğduğum ülkeye geri dönüyorum. Kendi yaptığım bambu bisiklete biniyorum. Bisiklet, karbon fiber ve reçine ile birleştirilmiş bambu bastonlardan oluşuyor.

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        Bu seyahati, bisikletle yapmayı seçtim çünkü beni geri götürecek araçla bir zamanlar yürüdüğüm yollardaki ayak izlerimin üzerinden ters yöne pedal çevireceğim. Normalde düz arazide günde 100 ila 150 kilometre yol kat ediyorum" dedi.

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        Daha önce Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'ye seyahat eden Farrel "Santiago kentinden Patagonya'ya yaptığım başka bir gezi daha var. Bu, benim ilk 4.000 kilometrelik yolculuğumdu" diye ekledi.

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        #bambu bisiklet
        #Arjantin
        #Federico Farrell
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