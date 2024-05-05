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        Haberler Spor Futbol Arjantinli futbol efsanesi Luis Menotti hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Arjantinli futbol efsanesi Luis Menotti hayatını kaybetti

        Arjantin Milli Takımı ile 1978 Dünya Kupası'nı kazanan ve kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Boca Juniors, River Plate, Sampdoria gibi çok önemli kulüpleri çalıştıran Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 22:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 22:27
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        Luis Menotti hayatını kaybetti
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        Arjantin Milli Takımı ile 1978 Dünya Kupası'nı kazanan ve kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Boca Juniors, River Plate, Sampdoria gibi çok önemli kulüpleri çalıştıran Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayata veda etti.

        Menotti kariyeri boyunca; 1977-78 sezonunda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası, 1978-79 sezonunda Arjantin U20 Milli Takımı ile U20 Dünya Kupası, 1982-83 sezonunda Barcelona ile İspanya Kupası ve 1983-84 sezonunda yine Barcelona ile İspanya Süper Kupası kazanmayı başarmıştı.

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