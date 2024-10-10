Arka plan müziği ile daha iyi çalışmak mümkün mü? Müzik ve konsantrasyon ilişkisine dair bilmeniz gerekenler!

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK

2015 yılında yapılan bir başka çalışma, müziğin hafıza üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmacılar, müzisyen olmayan 54 öğrencinin sessizlik, yağmur sesi ve müzik eşliğinde hafıza testlerine nasıl tepki verdiğini analiz etmişlerdir. Sonuçlar, duygusal açıdan dokunaklı müziklerin hafızayı geliştirdiğini ve daha hızlı hatırlamayı sağladığını göstermiştir. Ancak, yağmur sesleri ve neşeli müzik bu tür bir etki yaratmamıştır.