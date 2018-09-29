Arka Sokaklar 488. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi, suç çetesinin peşine düşüyor. Selin'in tayin olayları olmasaydı Mesut'un aklındaki plan ortaya çıkıyor. İşte Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 489. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 489. Bölüm Fragmanı yayında! Rıza Baba ve ekibi, suç çetesinin peşinde!

Rıza Baba ve ekibi çok büyük bir suç çetesinin peşine düşmüştür. Mesut, kötü adamların eline düştüğünde işler değişiyor! Selin'in tayin olayları olmasaydı Mesut'un aklındaki plan ortaya çıkıyor!

Ekip, Mesut'u kurtarmayı başarabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 488. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin'in ekipten ayrıldığı netleşiyor mu? Mesut, Selin'i durdurabilecek mi?

Selin'in İzmir'e tayini çıktığını Rıza Baba net şekilde ifade eder. Bu haberi alan Selin ise ekip arkadaşlarından ayrılacağı için üzgündür. Mesut, sevdiği kadın Selin'in uzaklaşmasını engelleyebilecek mi?

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