Arka Sokaklar Cuma akşamı 488. son bölümü ile ekranlara geldi. Arka Sokaklar dizisinde heyecan devam ediyor. Mesut, sevdiği kadın Selin'in uzaklaşmasını engelleyebilecek mi? İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 489. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Erkenci Kuş'un 489. yeni bölüm fragmanı...

Rıza Baba ve ekibi, suç çetesinin peşinde!

Rıza Baba ve ekibi çok büyük bir suç çetesinin peşine düşmüştür. Mesut, kötü adamların eline düştüğünde işler değişiyor! Selin'in tayin olayları olmasaydı Mesut'un aklındaki plan ortaya çıkıyor! Ekip, Mesut'u kurtarmayı başarabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 488. BÖLÜM ÖZETİ

Selin'in ekipten ayrıldığı netleşiyor mu? Mesut, Selin'i durdurabilecek mi?

Selin'in İzmir'e tayini çıktığını Rıza Baba net şekilde ifade eder. Bu haberi alan Selin ise ekip arkadaşlarından ayrılacağı için üzgündür. Mesut, sevdiği kadın Selin'in uzaklaşmasını engelleyebilecek mi?

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