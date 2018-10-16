Arka Sokaklar 491. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar son bölüm özeti
Arka Sokaklar dizisinin 491. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Erler Film'in yaptığı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Rıza Baba ve ekibini yine bir sınav beklemektedir. Bu kez her zamankinden daha zorlu bir görevleri vardır. Yapılan operasyon, hiç beklenmedik şekilde sonuçlanacaktır. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
16.10.2018 - 09:38 | Güncelleme:
Arka Sokaklar dizisi, 491. yeni bölümü ile Cuma akşamı Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...
Uyuşturucu çetesinin lideri Mesut'un başına ödül koyuyor! Ekip, çete liderlerinden İsmail'in operasyonları nasıl haber aldığını anlamak için kafa patlatır. Mesut bu olayın içinde Halis Komiserin olduğundan şüphelenir. İsmail'in son kaçtığı yerde ona ait kırılmış bir telefon bulunur. Mesut, Halis'e ait olduğunu düşünür ve herkesten habersiz telefon için teknik inceleme ister. Teknik incelemede İsmail'e haber veren köstebeğin numarasına ve ismine ulaşır. Bu sırada ekip, İsmail'in yerini tespit eder. Yakalamak için bulunduğu yere giderler. Çatışma sırasında İsmail ölür. Çetenin büyük patronu ve İsmail'in kuzeni Altan bu duruma çok öfkelenir, Mesut'un ölüsünü getirene 1 Milyon Dolar ödül koyar. Ödül avcıları ve Mesut karşı karşıya kalır.
ARKA SOKAKLAR KONUSU
Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…
İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.
Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.
Senaryosu Ozan Yurdakul - Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisi 491. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Arka Sokaklar 491. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar son bölüm özeti - Son Dakika Haberler/arka-sokaklar-491-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-arka-sokaklar-son-bolum-ozeti-21805722180572
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.