Arka Sokaklar dizisi, 491. yeni bölümü ile Cuma akşamı Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 491. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Uyuşturucu çetesinin lideri Mesut'un başına ödül koyuyor!

Ekip, çete liderlerinden İsmail'in operasyonları nasıl haber aldığını anlamak için kafa patlatır. Mesut bu olayın içinde Halis Komiserin olduğundan şüphelenir. İsmail'in son kaçtığı yerde ona ait kırılmış bir telefon bulunur. Mesut, Halis'e ait olduğunu düşünür ve herkesten habersiz telefon için teknik inceleme ister. Teknik incelemede İsmail'e haber veren köstebeğin numarasına ve ismine ulaşır. Bu sırada ekip, İsmail'in yerini tespit eder. Yakalamak için bulunduğu yere giderler. Çatışma sırasında İsmail ölür. Çetenin büyük patronu ve İsmail'in kuzeni Altan bu duruma çok öfkelenir, Mesut'un ölüsünü getirene 1 Milyon Dolar ödül koyar. Ödül avcıları ve Mesut karşı karşıya kalır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Senaryosu Ozan Yurdakul - Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisi 491. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

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