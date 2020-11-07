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Arka Sokaklar 565. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 564. son bölüm

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 564. son bölümü ile ekrana geldi. Arka Sokaklar her Perşembe akşamı yeni bölümleri ile Kanal D'de yayınlanıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler için 565. bölüm fragmanı geldi. Arka Sokaklar 565. yeni bölüm fragmanı ve 564. son bölüm özeti...

Arka Sokaklar 565. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 564. son bölüm

Arka Sokaklar dizisinin 564. son bölümünde; ekip, Rıza Babayı örgütün elinden kurtarmaya çalışıyor. Terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan, kardeşi Nuran'ın serbest bırakılmasını sağlayabilmek için Ankara İstihbaratından Başkomiser Asım'ı kaçırmıştır. Rehine değişimi ile Nuran'ı kurtarmaya çalışmaktadır. Bu sırada olayın içine ekibimiz de dahil olur.

ARKA SOKAKLAR 565. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Asım, kendi imkanlarıyla kaçmayı başarır. Ekibin yardımıyla hastaneye götürülür. Doktorlar ve eşi karnından gelen ses ile şoke olurlar. Ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sırada Civan, Asım'ın karnına yerleştirdiği bombayı patlatır. Bombanın yarattığı kaos ortamında Civan, Rıza Babayı kaçırmayı başarır.

Ekip, Rıza Babanın kayıp olduğunu anlayınca telaşlanırlar. Sağ olup, olmadığını anlamaya çalıştıkları sırada Civan'dan gelen görüntülü arama ile şaşkınlıkları ikiye katlanır. Rıza Baba, elleri kolları bağlı bir şekilde Civan'ın esiri olmuştur. Civan, kardeşi Nuran ile Rıza Babanın takasını istemektedir.

Ekip, Civan'ın olası mekanlarına baskınlar düzenler; fakat, çabaları boşunadır. Civan, sürekli olarak yer değiştirmektedir. Engin Müdür, Avukat Başak'ı da kullanarak Nuran'ı kaçırmayı başarır.

Takasın olacağı adrese geldiklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Civan, kalleşçe bir plan daha yapmıştır. Takasın olduğu alana bir keskin nişancı yerleştirmiştir. Keskin nişancının silahı da Rıza Babayı hedeflemektedir.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

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